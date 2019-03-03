حماية مصرف كوتشنر ومزرعة غليون السمكية بتكلفة 150 مليون جنيه بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تم انزال 450 طن أحجار، وتوريد وانزال 8000 متر مكعب من الرمال بين الرؤوس لعملية حماية مصرف الغربية الرئيسي كوتشنر بتكلفة تقديرية 24 مليون جنيه، كما تم انزال 1250 طن احجار و120 كتلة وزن 2 طن لعملية حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، جارى صب الخرسانة العادية أسفل المواسير لعملية تغطية جزء من ترعة ابشان بتكلفة تقديرية نصف مليون جنيه من صندوق خدمات المحافظة ، وجارى صب مأخذ محطة كوم التين ضمن عملية انشاء 10 محطة خلط وسيط بالإدارة بتكلفة تقديرية 5 مليون جنيه، وجارى صب الخرسانة المسلحة أسفل أساسات قنطرة فم الشيخ مبارك بهندسة ري بلطيم، وجارى رفع نواتج تطهير على بحر تيره بهندسة ري بيلا، وجارى أعمال الصيانة لبوابات فم بحر تيرة بهندسة ري بيلا، وجارى تطهير وازالة حشائش أمام هاويس ابشان باستخدام حفار على صندل بهندسة ري بيلا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال الدبش لمحطة رفع البرنوف بهندسة ري غرب سيدى سالم ضمن عملية انشاء 13 محطة خلط وسيط بالإدارة بتكلفة تقديرية 5 مليون جنيه،و تطهير ترعة الخوالد بالتشغيل الذاتي بزمام هندسة ري شرق سيدى سالم،وتنفيذ 3 قرارات ازالة على ترعة الرشيدية الجديدة بزمام هندسة ري مطوبس،مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 2 قرار ازالة عشش وقرار مباني على ترعة القضابة بمطوبس، كما تم تطهير ترعة القويعة بزمام هندسة ري مطوبس،و استكمال اعمال حدادة المخدة الاولى والثانية لكوبرى 31.500 على مصرف الغربية الرئيسي بتكلفة تقديرية 7.257 مليون جنيه تمويل محافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ ، كما تابع تنفيذ مصبات مجمعات 5,7,9 بعملية احلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة فرش الجناين زمام 3300 فدان، وجارى تطهير وازالة حشائش مصرف كوم التين عند ك 1.00، تم تنفيذ 3 قرارات ازالة مبانى أكشاك على مصرف محيط فوه الغربي بإجمالي مساحة حوالى 178 متر مسطح بالتعاون مع مركز الشرطة، جارى استكمال تجميع وتركيب الأعمال الحديدية لعملية انشاء كوبرى ك 35.075 علي ترعة ميت يزيد داخل مدينه كفرالشيخ بتكلفة تقديرية 6 مليون جنيه، وجارى العمل في تنفيذ تغطية مسقة الخوالد على ترعة الخوالد بر أيسر كم 6.765وذلك ضمن عقد تطوير استكمال المساقي المطورة في منطقه الوسط والمنايفه .