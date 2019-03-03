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حركة فتح: إجبار الاحتلال المقدسيين على هدم بيوتهم أعلى درجات القهر والظلم

الأحد، 03 مارس 2019 03:00 ص
حركة فتح: إجبار الاحتلال المقدسيين على هدم بيوتهم أعلى درجات القهر والظلم أسامه القواسمى عضو المجلس الثورى والمتحدث باسم حركة فتح
رام الله /أ ش أ/
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قالت حركة فتح، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية من إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم ذاتيا يعتبر أعلى درجات القهر والظلم وإرهاب الدولة المنظم.

وأكد عضو المجلس الثورى والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمى، فى تصريح صحفى مساء السبت، أن وضع الفلسطينيين وخاصة المقدسيين أمام خيارين، إما أن تقوم سلطات الاحتلال بهدم البيت وتدفيع صاحبه ثمن ذلك وفقا للتسعيرة الاحتلالية الباهظة أو أن يقوم صاحب البيت ذاتيا بهدم منزله تجنبا لدفع المبالغ الباهظة، هو أسلوب قمعى اضطهادى فاشى ضد الانسانية جمعاء.

وأوضح أن المقدسى يعيش فى ظروف أكثر من معقدة، فمن جانب، تمنع سلطات الاحتلال منح تراخيص للبناء، وإن منحت فبصعوبة بالغة وبمبالغ خيالية فوق طاقة البشر، ومن جانب آخر تقوم بكل الأفعال المنافية للقانون الدولى ولاتفاقيات جنيف خاصة الرابعة منها بسرقة الأراضى والعقارات والبيوت وتهجير أهلها لصالح المستعمرين الغرباء، فى صورة توضح حجم الارهاب والعنصرية الاسرائيلية.

 


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