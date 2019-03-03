video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 12 متهما فى تنظيم إرهابى 15 يوما على ذمة التحقيق

الأحد، 03 مارس 2019 05:40 م
حبس 12 متهما فى تنظيم إرهابى 15 يوما على ذمة التحقيق حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 12 متهمًا 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية تنظيم إرهابى يسمى "اللهم ثورة".

 

المتهمون المحبوسون كلا من محمد عبدالقادر، ومحمود رمضان، ومحمود فتحى، وحسن مصطفى، محمد أحمد، وأحمد حامد، ومحمد بدر، وجمال أحمد، وصلاح خليل، ويوسف السيد، وعبد المتولى عبد المنعم، ومحمد منصور

 

يواجه المتهمون بالقضية رقم 277 لسنة 2019 اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

 

وكانت النيابة قررت فى وقت سابق حبس 25 متهما على ذمة التحقيقات فى ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهرى يناير وفبراير.

 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن كشف تنظيم سمته فى بيانها "اللهم ثورة" مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

 

وأضاف بيان الداخلية، أن قيادات التنظيم اضطلعت فى سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأييد حبس هشام جنينة 5 سنوات بقضية التصريحات المسيئة للدولة

تجديد حبس

اللهم ثورة

تنظيم اللهم ثورة

اخبار الحوادث

امن الدولة




لا تفوتك
التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة