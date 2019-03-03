حبس مكوجى وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما "عربجى" فى مشاجرة بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس مكوجى وعاطل لاتهامهما بقتل "عربجى" فى أوسيم، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد مقتل "سيد.ش" 19 سنة عربجى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالبطن.

ومن خلال التحريات تبين أن المجنى عليه نشبت بينه مشاجرة و"حسن.س" سائق توك توك بسبب خلافات سابقة، مما دفع المجنى عليه لإشهار سلاح أبيض، حيث تدخل "محمد.أ" خال سائق التوك توك، واستخلص السلاح من يده وطعنه به.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.