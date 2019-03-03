video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس مكوجى وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما "عربجى" فى مشاجرة بأوسيم

الأحد، 03 مارس 2019 12:46 م
حبس مكوجى وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما "عربجى" فى مشاجرة بأوسيم مشاجرة - صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس مكوجى وعاطل لاتهامهما بقتل "عربجى" فى أوسيم، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد مقتل "سيد.ش" 19 سنة عربجى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالبطن.
 
ومن خلال التحريات تبين أن المجنى عليه نشبت بينه مشاجرة و"حسن.س" سائق توك توك بسبب خلافات سابقة، مما دفع المجنى عليه لإشهار سلاح أبيض، حيث تدخل "محمد.أ" خال سائق التوك توك، واستخلص السلاح من يده وطعنه به.
 
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى البساتين

حبس مساعد شرطة قتل والده بسبب خلافات على الميراث فى المنوفية

اخبار الحوادث

قتل

مشاجرة

أوسيم

الجيزة




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة