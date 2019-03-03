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حبس مساعد شرطة قتل والده بسبب خلافات على الميراث فى المنوفية

الأحد، 03 مارس 2019 12:23 م
حبس مساعد شرطة قتل والده بسبب خلافات على الميراث فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس مساعد شرطة بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، تجرد من مشاعر الإنسانية، وقام بقتل والده، وذلك بسبب خلافات على الميراث وقضايا منظورة أمام القضاء ،15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع "عبد الله ال" 85 عاما على يد نجله، حسين مساعد شرطة .

 

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد طارق رصاص مفتش المباحث، والرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ،محمد السطوحى،عبد الرحمن سعد معاونى المباحث وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهمان وبمواجهته إعترفا بإرتكابه الواقعة بسبب خلافات على الميراث وقضايا منظورة أمام القضاء، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 


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