حبس عامل قتل أحد أشقائه فى مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بـ"منشاة القناطر"

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عامل متهم بقتل أحد أشقائه فى مشاجرة نشبيت بينهم بسبب خلاف على قطعة أرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وقررت اخلاء سبيل زوجته وابنتيه على خلفية تورطهما فى قضية خطف.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل الواقعة حيث تبين أن المتهم "ج.ع" كان على خلاف مع أشقائه منذ عدة أعوام، وحدثت بينهم مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب قطعة أرض مما أسفر عن وفاة أحدهم وهو "س.ع".

وتابعت التحقيقات، أنه تم توجيه تهمة القتل لـ"ج.ع" وابنه، والقى القبض على المتهم الثانى فيما ظل الأول هاربًا، بعدها تجددت الخلافات بين الأشقاء مرة أخرى، فاتفق المتهم الهارب "ج.ع" مع زوجته على الاستعانة بعدد من الشباب فى خطف ابن شقيقه "إ.ن" وبالفعل تمكنت من تنفيذ الجريمة واحتجزت الضحية بمساعدة نجلتيها داخل منزلها.

وأضافت التحقيقات، أن زوجة المتهم حررت بلاغ اتهمت فيه الشاب المختطف باقتحام المنزل عليهم ومحاولة الاعتداء عليهم، مما دفعهم للقبض عليه وتقييده، وكشفت التحريات كذب ادعائها، وتبين أنها من قامت بخطفه فتم ضبطها ونجليتها وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 2347 منشأة القناطر لسنة 2019.

تنازل أهل الشاب الضحية عن بلاغهم بالخطف، بعدما سلم المتهم الرئيسى فى الواقعة والمتهم فى قضية القتل نفسه، وعليه صدر قرار النيابة بحبسه، وإخلاء سبيل زوجته وابنتيه.