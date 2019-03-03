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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه بحوزته 4 أسلحة نارية بشبرا الخيمة

الأحد، 03 مارس 2019 02:22 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه بحوزته 4 أسلحة نارية بشبرا الخيمة حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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أمر المستشار أحمد سعيد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه بحوزته 4 قطع أسلحة نارية.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، مفادها قيام المدعو "سلامة.ح .ع" 24 سنة، عاطل ومقيم مدينة السلام دائرة القسم، بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص.
 
 
تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية. 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات، وأستئذان النيابة العامة، وباستهداف المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه بأكمنه أعدت لذلك، وبحوزته 4 سلاح نارى، عبارة عن "طبنجة مطموسة الأرقام عيار 9مم ، و3 فرد خرطوش محلي الصنع، ومبلغ مالى 2000 جنيه و2 هاتف محمول.
 
 
وبمواجهته، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصليه تجارته، والهواتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 145 لسنة 2019م جنايات أ د ط قسم ثان شبرا الخيمة.
 

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