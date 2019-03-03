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حبس طبيب ببنى سويف عامين لتسببه فى وفاة فتاة بعد إجراء عملية جراحية

الأحد، 03 مارس 2019 08:52 م
حبس طبيب ببنى سويف عامين لتسببه فى وفاة فتاة بعد إجراء عملية جراحية حبس - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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قضت محكمة سمسطا الجزئية" دائرة الجنح" برئاسة المستشار أحمد نادي رئيس المحكمة، اليوم الأحد " فى القضية رقم  12342 جنح سمسطا ،"، بحبس "ح.م.أ" أخصائي جراحه  لمدة عامين، وإلزامه بأداء التعويض المدنى المؤقت  لورثه فتاة  تسبب إهماله  فى وفاتها أثناء إجراء جراحة بمستشفى سمسطا المركزى. 
 
 
وتعود الواقعة إلى الخامس عشر من  يوليو الماضى عندما استقبلت مستشفى سمسطا المركزي  "صابرين ع  م -  18 سنة  "  جثة هامدة و بسؤال عم المجني عليها، وشقيقتها ، أفادا أن المجني عليها كانت تعانى من التهاب الزائدة الدودية وتم نقلها إلى مستشفى سمسطا وأجرى الطبيب المتهم تدخلا جراحيا لاستئصال الزائدة الدودية  وحدثت لها مضاعفات بعد ساعات من  مغادرتها المستشفى عائدة  إلى المنزل  فتم نقلها الى المستشفى مرة أخرى وفارقت الحياة  فور وصولها ، واتهم عم المجنى عليها وشقيقتها الطبيب بالإهمال والخطأ الطبي الذى تسبب في وفاة المجنى عليها .
 
وتحرر محضر بالواقعة وبإحالته إلى النيابة استدعت الطبيب وأجرت تحقيقات معه كما أدلى طبيب التخدير بأقوال تضمنت أن الطبيب  المتهم استدعاه لتخدير المجني عليها وأنه تبين من  الأشعة والتحاليل التى خضعت لها المجنى عليها  قبل إجراء العملية لياقتها التامة ، كما تسلمت النيابة  تقرير الطب الشرعي والذى  أوضح أن الطبيب المتهم أهمل  في التعامل مع حالة المجني عليها وأحدث جرحاً بالقولون لم يتم تداركه أثناء الجراحة أو الاستكشاف السريع بالبطن لإنقاذ حالتها ما أحدث صدمة تلوثية أدت إلى وفاتها، وقررت النيابة إخلاء سبيل الطبيب  بكفالة 20ألف جنيه وأحالت القضية إلى محكمة الجنح .
 
 
 
 
 
 
 

 


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