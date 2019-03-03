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حبس المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى البساتين

الأحد، 03 مارس 2019 12:26 م
حبس المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى البساتين حبس - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة البساتين بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بحبس عاطلين بتهمة قتل عامل بسبب خلافات الجيرة. 
 
تلقى قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها "أحمد.خ.ف" 24 سنة عامل (توفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر) وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة لكشف ملابساتها.
 
ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه، وكل من "محمد.ع.م" 22 سنة، و"يوسف.ع.ع" 18 سنة عاطل بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن (خنجر)، كان بحوزة الثانى محدثين إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار.
 
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزة المتهم الثانى السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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