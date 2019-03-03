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حالة الطقس اليوم الأحد 3-3-2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 03 مارس 2019 12:11 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 3-3-2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد،  طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع  الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 13 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 20 والصغرى 07 درجة ، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة ، وسوهاج العظمى 22 درجة  والصغرى 08  درجة ، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة  ، وأسوان العظمى  25 درجة والصغرى 10 درجة ، وسانت كاترين العظمى 12 درجة والصغرى 02 درجة

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها العامّة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً مع ظُهور كميات متفرقة من السُحُب المُنخفضة، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية مُعتدلة إلى خفيفة السُرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية 

ليلاً: يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السُرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

 

 

 


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