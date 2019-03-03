video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جوايدو يدعو أنصاره الى التظاهر تزامنا مع عودته إلى فنزويلا غدا

الأحد، 03 مارس 2019 08:19 م
جوايدو يدعو أنصاره الى التظاهر تزامنا مع عودته إلى فنزويلا غدا المعارض الفنزويلي خوان جوايدو
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المعارض الفنزويلي خوان جوايدو أنه سيعود إلى البلاد غدا الاثنين.

 

ودعا جوايدو - الذي يقوم بزيارة كولومبيا في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنصاره إلى التظاهر في كل أنحاء البلاد غدا تزامنا مع عودته.

 

وجاء في نص التغريدة "كما قلت بالأمس، أعلن عن عودتي إلى البلاد، أدعو الشعب الفنزويلي إلى التظاهر، في جميع أنحاء البلاد، غداً في الساعة 11:00 صباحا".

 

وتشكل عودة جوايدو تحديا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أعلن أنه إذا عاد إلى البلاد فسيكون عليه أن يخضع "لمحاسبة القضاء".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الروسية: مستعدون لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة حول فنزويلا

زعيم المعارضة فى فنزويلا يعتزم العودة لبلاده عقب انتهاء زيارته للإكوادور

مستشار الأمن القومى الأمريكى: 20 ألف طفل معرضون للموت فى فنزويلا

رئيسة "الاتحاد الروسى" سنمنع أى تدخل عسكرى أمريكى فى فنزويلا

روسيا تبلغ أمريكا باستعدادها لإجراء محادثات ثنائية بشأن فنزويلا

خوان جوايدو

فنزويلا

مظاهرات




لا تفوتك
التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة