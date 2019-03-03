"جنا" أصغر عازفة أورج ببنى سويف.. فازت بالمركز الأول فى أسبوع الموهوبين

بنى سويف أيمن لطفى

تضم مدارس بنى سويف العديد من الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات "الفنية، الرياضية، الدينية والثقافية"، بينهم من شاركوا فى مسابقات وآخرين يحتاجون إلى تدريب وتوجيه بشكل جيد لتنمية مواهبهم ومهاراتهم

"اليوم السابع" التقى جنا محمد مراد 7 أعوام ونصف العام، بالصف الثانى الابتدائى بالمدرسة القومية بمدينة بنى سويف العاصمة وقالت: عندما التحقت بالروضة كنت أستمع إلى عزف شقيقى الأكبر على آلة الأورج فى المنزل والمدرسة، وأضع أصابعى على الأورج حتى يصدر أصوات، وعقب انتقالى إلى الصف الأول تولت والدتى التى تجيد العزف تدريبى ورعايتى فنيا عندما لاحظت اهتمامى وشغفى بالموسيقى، حتى تمكنت من إجادة عزف أغنية "بلادى لكى حبى وفؤادى "

وأضافت: اصطحبتنى والدتى إلى قصر ثقافة بنى سويف للمشاركة ضمن فريق الكورال لصقل موهبتى وتعليمى قواعد الموسيقى وتولى المايسترو أحمد مصطفى تدريبى، وذلك وسط تشجيع من والدى لمواصلة طريقى، خاصة وأن ممارستى لهوايتى الفنية لم يؤثر على المذاكرة إذ أننى من أوائل الطلاب بالمدرسة وحصلت على شهادة تقدير من إدارة المدرسة خلال احتفالية تكريم المتفوقين والمعلمين المتميزين وفريق كرة القدم.

وتابعت جنا مراد:انضممت إلى فريق الموسيقى والغناء بالمدرسة منذ العام الماضى ويتولى الفنان ممدوح العدوى تدريبنا، ونقدم فقرات غنائية فى طابور الصباح وحفلات المدرسة ونحظى بدعم واهتمام من عبد المعطى محمد مدير المدرسة والدكتور عماد البنا رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس.

وأردفت : تحرص معلمة اللغة العربية مسؤولة رعاية الموهوبين بالمدرسة رانيا مصطفى على المشاركة بجميع الفرق الفنية والمبتكرين فى المسابقات المختلفة، إذ اصطحبتنى فى أسبوع الموهوبين الذى نظمته إدارة بنى سويف التعليمية على مستوى مدارسها الحكومية والخاصة وحصلت خلاله على المركز الأول، كما شاركت بالعزف المنفرد على الأورج فى مسابقة شمال الصعيد للموهوبين والتى أقامتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وكرمنى خلالها محمد حسام الدين وكيل الوزارة ومنحنى شهادة تقدير كأصغر عازفة أورج بالمدارس الابتدائية.



الزميل أيمن لطفى مع جنا ومسؤولة رعاية الموهوبين



جنا برفقة أمها خلال مهرجان شمال الصعيد



جنا تحمل شهادة التقدير



جنا محمد مراد أصغر عازفة أورج بمدارس بنى سويف



جنا مع محرر اليوم السابع