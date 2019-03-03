جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 18 إخوانى فى قضية المكتب الإدارى

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد ، تأجيل محاكمة 18 من عناصر الإخوان، بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بـ "المكتب الإدارى" إلى جلسة 1 أبريل القادم لاستكمال مرافعة الدفاع ، صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2015، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.