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جرافات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منشأة تجارية بالقدس

الأحد، 03 مارس 2019 12:46 م
جرافات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منشأة تجارية بالقدس قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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هدمت الجرافات التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، مغسلة سيارات فى بلدة بيت صفاصفا جنوب القدس المحتلة وذلك بحجة عدم الترخيص.
وقال مصدر فى البلدة، إن الهدف الحقيقى لهدم المغسلة هو التمهيد لمرور خط القطار الخفيف إلى مستوطنة "جيلو" المقامة على أراضى المواطنين جنوب القدس المحتلة.
فى سياق آخر أكدت لجنة التخطيط والبناء فى بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة مؤخرا قرارها الرافض للمصادقة على 20 طلب بناء للمقدسيين وذلك بحجة أنّ الإجراءات التى كانت متبّعة حتى اليوم اختلفت ولم تعد مقبولة.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" فى عددها الصادر اليوم، أن قرار بلدية الاحتلال يعنى منعا شبه تام لبناء المقدسيين فى المدينة، التى يعانون فيها من تضييقات كبيرة ورفض للاعتراف بملكيتهم على الأرض والبيوت.
من ناحية أخرى، سلمت سلطات الاحتلال اليوم قرارا يقضى بإبعاد رئيس المجلس الإسلامى عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 40 يوما، حيث اعتقل الأحد الماضى وافرج عنه بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع والحضور للتحقيق مجددا بتاريخ اليوم، ليفاجأ بقرار إبعاده.
فيما سلمت مخابرات الاحتلال فجر اليوم، الوزير السابق حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف فى القدس مذكرة استدعاء للتحقيق فى مركز توقيف "المسكوبية". وقالت مصادر مقدسية إن قوة من مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل عبد القادر وسلمته مذكرة الاستدعاء.
كما سلمت سلطات الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك عرفات نجيب قرار إبعاد عن مركز عمله فى المسجد لمدة 6 أشهر. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الحارس عرفات قبل أسبوع، وأفرجت عنه بشرط الإبعاد لمدة 7 أيام، فيما استدعته اليوم لتسليمه أمر إبعاد عن الأقصى لستة أشهر، بحجة المشاركة في فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة في المسجد المبارك.


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