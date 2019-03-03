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جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 والمواعيد النهائية لكل المواد

الأحد، 03 مارس 2019 12:33 م
جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 والمواعيد النهائية لكل المواد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين
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اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشكل نهائى جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، اليوم السابع يقدم فى 12 معلومة ترتيب المواد وموعد الامتحانات.
 
1- الامتحانات تبدأ 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو.
 
2-  السبت 8 يونيو  اللغة العربية والتربية الدينية.
 
3-  الاثنين 10 يونيو الاقتصاد والإحصاء.
 
4- الأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنية الأولى.
 
5- السبت 15 يونيو الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا".
 
6- الاثنين 17 يونيو  امتحان مواد الأحياء والديناميكا  والفلسفة والمنطق.
 
7-  السبت 22 يونيو الفيزياء والتاريخ.
 
8- يوافق يوم 24 يونيو إجازة من الامتحانات.
 
9-   يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الأربعاء 26 يونيو.
 
10  السبت 29 يونيو  الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
 
11-  الاثنين 1 يوليو، اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
 
12-  يختتم الطلاب امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة" الجبر والهندسة الفراغية".

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