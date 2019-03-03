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بحضور الفنانة نهال عنبر ..

جامعة عين شمس تطلق حملة" تحقق من سمعك" احتفالا بيوم السمع العالمى

الأحد، 03 مارس 2019 01:36 م
جامعة عين شمس تطلق حملة" تحقق من سمعك" احتفالا بيوم السمع العالمى ضعف السمع
كتبت أمل علام
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تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب ، نظمت جامعة عين شمس احتفالية اليوم بمناسبة يوم السمع العالمى الموافق 3 مارس،بحضور الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ،والفنانة نهال عنبر . 
 
من جانبه قال الدكتور عادل عبد المقصود أستاذ ورئيس وحدة السمع بقسم الأنف والإذن والحنجرة،  أننا ندعم المرضى والبحث العلمى فى هذا المجال ، وكانت البداية فى مستشفى عين شمس التخصصى، ثم فى مستشفى الدمرداش الجامعى، حيث تجرى  العمليات الخاصة بالسمع بدعم من التامين الصحى، ومجانا فى مستشفى الدمرداش، موضحا أن ضعاف السمع مرشحين إلى الزيادة بحلول 2050 ، لذلك لابد من الاكتشاف المبكر للمرض لعلاجه.
 
 
 

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