جامعة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة خبراء التعليم بالسعودية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين مؤسسة خبراء تطوير التعليم بالمملكة العربية السعودية ويمثلها الدكتور فهد بن راشد الشايقى المدير العام للشركة، وكلية التربية الرياضة بنات وتمثلها الدكتورة سوزان عزت عميد الكلية.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الإتفاقية سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات لبدء تفعيلها، وأضاف أنه بموجبها سيتم إحداث تكامل تام بين الجانبين بهدف إعداد كوادر متخصصة فى المجال الرياضى النسائى، والمساهمة فى تطوير الرياضة النسائية بالمملكة العربية السعودية، من خلال برامج تدريبية رياضية متنوعة لتأهيل الكوادر البشرية بمختلف تخصصاتها، وأضاف أن هذه الإتفاقية ستكون بمثابة شراكة إستراتيجية بين الجانبين فى المجال الرياضى.

واضاف "الشايقى" أن مؤسسته تسعى لعقد شراكات مع الجهات العلمية المرموقة نظراً لحاجة المجتمع السعودى إلى تنمية مهارات الفتيات بالدورات التأهيلية فى مجال اللياقة البدنية والتغذية والعلاج الطبيعى، وفق إستراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز المشاركة الرياضية للطالبات وتنفيذ برامج وأنشطة من أجل ذلك ضمن نظام التعليم العالى.

كما أشارت الدكتورة سوزان عزت إلى أهمية التربية الرياضية باعتبارها أحد مكملات الحياة الأساسية، مشيرة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية باعتبار مادة التربية الرياضية مادة إجبارية مثل باقى المواد الأساسية نظراً لأهميتها فى بناء الإنسان بدنياً وصحياً.

شهد توقيع الإتفاقية الدكتور أشرف أحمد فايز مستشار ومدير التدريب بالمؤسسة، والدكتور محمد حازم أبو يوسف وكيل كلية التربية الرياضية للبنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أصدر الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، قرار بتعيين وكلاء جدد بالكليات لمدة ثلاث سنوات.

وجاء بالقرار تعيين الدكتور أيمن أحمد أحمد شتيوى ـ الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتور محمد عبد الستار أحمد عبد الرحمن ـ الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لحين بلوغ سيادته سن الإحالة للمعاش.

وتعيين الدكتورة نجوى عادل حسن ـ الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية الزراعة وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتور صبحى محمد عبد الله حسن سلام ـ الأستاذ بقسم الإنتاج الحيوانى والسمكى بكلية الزراعة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتورة عبير عبد المنعم محمد الوكيل ـ الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم ـ الأستاذ بقسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتورة هناء سعد عوض رسلان ـ الأستاذ بقسم باثولوجيا الفم بكلية طب الأسنان وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لحين بلوغ سيادتها سن الإحالة للمعاش وتعيين الدكتورة نيفين سمير إبراهيم بكرى ـ أستاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال والصحة العامة بكلية طب الأسنان وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتور ماهر عبد النبى كامل ـ أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بمعهد البحوث الطبية وكيلاً للمعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة أمال فرحات محمد بيومى علام ـ الأستاذ بقسم الطفيليات بمعهد البحوث الطبية وكيلاً للمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحين بلوغ سيادتها سن الإحالة للمعاش.

وتعيين الدكتور أشرف عبد العزيز قرقورة ـ أستاذ ورئيس قسم التشريح وعلم الأجنة بكلية الطب البيطرى وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولحين بلوغ سيادته سن الإحالة للمعاش وتعيين الدكتورة/ هالة نبيل عبد المنعم هلالى ـ الأستاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتور مهاب عبد الرزاق أحمد دسوقى ـ الأستاذ بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية للبنين وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتور عادل حسين أحمد حسين ـ أستاذ ورئيس قسم الأراضى والكيمياء الزراعية بكلية الزراعة سابا باشا وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لحين بلوغ سيادته سن الإحالة للمعاش وتعيين الدكتورة إيمان حسين السيد عياد ـ الأستاذ بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة سابا باشا وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة نفرتيتى حسن زكى ـ الأستاذ بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بكلية التمريض وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة أمل محمد جمال الدين شحاته ـ الأستاذ بقسم التمريض النفسى والصحة النفسية بكلية التمريض وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتورة رشا أحمد فؤاد ـ الأستاذ بقسم تمريض المسنين بكلية التمريض وكيلاً لكلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة منا موسى غالب ـ الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتورة بهية جلال الأخريطى ـ الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة رحاب صالح محمد برغوث ـ الأستاذ بقسم العلوم التربوية بكلية رياض الأطفال وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.