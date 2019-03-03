تنمية الوعى الاجتماعى والسياسى.. أبرز أهداف النشاط الطلابى بكلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

تهتم بكلية الشرطة بالنشاط الطلابي، من خلال توفير التبادل الطلابي مع الكيانات العلمية وتنمية الوعي السياسي والاقتصادي لدى الطلاب.

ويقدم "اليوم السابع" للقراء أبرز أهداف النشاط الطلابى، وهي:

(1): توفير المناخ المناسب للطالب لممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، بما يضمن إعداده وتطوير شخصيته بما يتوافق مع طموحاته واحتياجات العمل الشرطى.

(2): توفير فرص للتبادل الطلابى مع الكيانات العلمية والعسكرية المرموقة، بما يتيح للطالب فرصة التواصل مع واقع مجتمعه.

(3): تنظيم مسابقات للبحوث الفردية والجماعية من خلال تناول موضوعات ذات أبعاد أمنيه وقانونية واقتصادية ترتبط بما تموج به الساحة الأمنية من متغيرات، لتنمية وخلق روح البحث العلمي لدي طلبة الكلية، وتقرير مكافآت للأبحاث الفائزة.

(4): تنمية الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدي الطلبة من خلال تنظيم ندوات علميه وثقافية لمناقشة الأحداث والمتغيرات الجارية في المحافل الدولية والمحلية، يتم فيها دعوة رجال ورموز العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

(5): تنفيذ برامج زيارات ورحلات تتضمن قيام طلبة الكلية بزيارات دورية لعدد من الدول الأوربية لزيادة الاحتكاك الدولي والإطلاع علي أحدث نظم للشرطة في العالم، فضلا عن برنامج رحلات داخلية لعدد من المدن المصرية، وتنظيم رحلات العمرة لتدعيم الوازع الدينى.

(6): تطوير وعرض لمهارات الطلبة في مجالات الفنون المختلفة ( عزف موسيقي – رسومات ، نحت ، إلقاء شعر ) وذلك من خلال مسابقات ثقافية وبرامج ترفيهية والاشتراك من خلالها في مسابقات علي مستوي الجامعات المصرية.