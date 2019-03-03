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تنفيذ 17127 إزالة إدارية وتحرير 3515 محضر إشغال طريق خلال حملات بأحياء القاهرة

الأحد، 03 مارس 2019 03:45 م
تنفيذ 17127 إزالة إدارية وتحرير 3515 محضر إشغال طريق خلال حملات بأحياء القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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واصلت أحياء القاهرة نشاطها المكثف وخطتها اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية طوال شهر فبراير لشن حملاتها الموسعة بكافة شوارع وميادين العاصمة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وتحقيق السيولة المرورية المنشودة، مع التركيز على مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والكافيهات والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة.
 
 وأكد اللواء هشام أبو النصر مدير ادارة شرطة المرافق ان الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها على مدار ايام شهر فبراير الماضى تمت وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة واستمرت يوميا وعلى مدار فترتى اليوم صباحا ومساء حتى حققت أهدافها المرجوة فى فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهرى والقضاء على بؤر الباعة الجائلين ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم فى اعادة الوجه الحضارى للعاصمة كما اعتدنا عليها ... وقد اسفرت جميع الحملات المكبرة والنوعية التى شكلت من اول فبراير حتى الأن شاملة معظم احياء القاهرة بمناطقها الاربعة مجمعة عن تنفيذ 17127 إزالة إدارية للمقاهى والمحلات المخالفة والباعة أصحاب الأنشطة المختلفة وازالة أكثر من 20 كشك وغرزة شاى ، وضبط 25 عربة كارو لبيع الخضروات والفاكهة ، ورفع اشغالات 95 فاترينة لبيع المأكولات غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية ، كما تمكنت الحملات من فتح وتشغيل عدد 12 جراج باحياء مختلفة وكذلك تم رفع 55 لافتة اعلانية و23 تاندة مخالفة وإزالة 110 حاجز حديدى.
 
 
وخلال الحملات تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين من خلال تحرير عدد 3515 محضر إشغال طريق للمقاهى والمحلات والباعة الجائلين، و595 محضر تلوث بيئة و1512 محاضر ادارة بدون ترخيص، وتحرير 969 محاضر بائع متجول وعدد 176 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وشملت الحملة ايضا تنفيذ عدد 50 قرار غلق أدارى و44 قرار إعادة غلق محاضر مخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة، وأخيراَ تمكنت الحملات من تنفيذ واستكمال تنفيذ اكثر من112 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وقرارات إخلاء وهدم.

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