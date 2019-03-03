تنفيذ 1288حكما متنوعا وضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1288 حكمًا متنوعًا منها 887حكمًا جزئيا و51 حكم مستأنف و299 حكم غرامات و49 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.