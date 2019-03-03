video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 1288حكما متنوعا وضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأحد، 03 مارس 2019 08:54 م
تنفيذ 1288حكما متنوعا وضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق
 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1288 حكمًا متنوعًا منها 887حكمًا جزئيا  و51 حكم مستأنف و299 حكم غرامات و49 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 100 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
 
 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
    

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاملان بمصنع ملابس يقتلان زميلهما الأصم فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الاسماعيلية

حملة امنية

تنفيذ احكام




لا تفوتك
التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة