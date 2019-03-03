تموين الأقصر تناشد أصحاب البطاقات التموينية مراجعة بون الخبز والدقيق لعدم وقف البطاقات

الاقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين بالأقصر، أنه على المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، ضرورة مراجعة بون صرف الخبز أو الدقيق، وإذا وجد به عبارة وقف مؤقت غير ساري عليه اتباع عدة خطوات منها تقديم تظلم في وقف البطاقة التموينية المؤقت والغير سارى، وذلك حتي يوم 15 مارس الجاري.

وأضاف مديرية التموين – في بيان صحفي – أنه يكون التظلم عبر الدخول على الإنترنت من خلال موقع دعم مصر برقم البطاقة التموينية والرقم القومي لتظهر بيانات بطاقته التموينية أمامه، ولن تقبل التظلمات بالمكاتب التموينية "التظلمات فقط عبر موقع دعم مصر عن طريق الإنترنت فقط ، ولاعلاقة للمكاتب بذلك، ولا يحق للمواطن تعديل بيانات بطاقته التموينية من خلال موقع دعم مصر.

وأوضحت المديرية، أنه بعد الفحص والدراسة تكون النتيجة إما بقبول التظلم وتشغيل البطاقة التموينية كما كانت، أو رفض التظلم ووقف البطاقة فعلياً من أول شهر أبريل لعام 2019م، ويلاحظ أن من لن يتقدم بتظلم وهو منذر ببون الصرف بأن بطاقته موقوفة وقف مؤقت وغير ساري سيكون مصير بطاقتة التموينية الوقف النهائى أيضاً بداية شهر أبريل.