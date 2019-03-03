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تقرير للبنك الدولى: 6 دول تقدم للمرأة حقوق مساوية للرجل

الأحد، 03 مارس 2019 01:43 م
تقرير للبنك الدولى: 6 دول تقدم للمرأة حقوق مساوية للرجل النساء - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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فى الشهر الذى يحتفل فيه العالم بالمرأة، صدمت نتائج تقرير للبنك الدولى المدافعين عن حقوق النساء حول العالم بعدما وجد أن ستة دول حول العالم تقدم لنون النسوة حقوق مساوية للرجال.
 
وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فأن العالم يمضى قدما نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ببطء شديد للغاية، فستة دول فقط تعطى للنساء والرجال حقوق متساوية فى الوقت الراهن، بحسب البنك الدولى، وهو ما يمثل زيادة عن  "صفر" كان عليه الحال قبل عقد، عندما بدأت المؤسسة فى قياس الدول من حيث مدى ما تضمنه من مساواة قانونية واقتصادية بين النساء.
 
وتقدر "سى إن إن"، أن معدل التقدم يعنى أن المساواة الكاملة فى المناطق التى درسها البنك الدولى لن تتحقق قبل عام 2073.
 
أما الدول التى تحدث عنها البنك الدولى فى تقريره "النساء والعمل والقانون 2019" فهى بلجيكا والدانمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبرج والسويد، وقد أحرزت العلامة الكاملة من 100.
 
ومن بين هذه الدول، شهدت فرنسا التحسن الأكبر على مدار العقد الماضى لتطبيق قانون العنف الأسرى وفرض عقوبات جنائية على التحرش الجنسى فى أماكن العمل ويقدم أجازة أمومة مدفوعة الأجر".
 
بينما أشار التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط والصحراء الأفريقية فقد أحرزت 47.37 نقطة من 100، مما يعنى أن الدول فى هذه المناطق تعطى النساء أقل من نصف الحقوق الممنوحة للرجل وفقا لمقاييس البنك الدولى.
 

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