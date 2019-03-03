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تعرف على حكم الدين فى صلاة الفجر بعد شروق الشمس

الأحد، 03 مارس 2019 05:00 ص
تعرف على حكم الدين فى صلاة الفجر بعد شروق الشمس مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على
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"أخرج من بيتي إلى عملي قبل الفجر،  ويؤذن للفجر وأنا في السيارة، ولا أصل إلى عملي إلا بعد شروق الشمس، فما حكم صلاتي للفجر بعد الشروق؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها المقدر لها شرعاً، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] ، وليعلم المسلم أن أداء الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال عند الله، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» . فيجب عليك إما أن تأخر سفرك لما بعد الصلاة، وإما أن تصلي في أحد مساجد الطريق، والطرق عامرة بالمساجد والحمد لله، أما ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة السفر  فلا يجوز، وينبغي للمسلم أن يحرص على عبادته، ولا يتكاسل فيها، فهي لا تشغله، ولا تهدر وقته،  بل هي سبب للبركة والتوفيق الذي يأمله المسلم.


 


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