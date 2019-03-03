تعرف على جهود مديريات الأمن بحملات اليوم الواحد

كتب محمود عبد الراضي

شنت وزارة الداخلية ممثلة فى مديريات أمن "الجيزة، المنيا، الغربية، الفيوم، أسوان" ـ حملات أمنية وانضباطية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط"9 قطع سلاح نارى، 44 قضية مخدرات، 26 قطعة سلاح أبيض، 75 قضية تموين متنوعة، 3779 مخالفة مرافق، 4304 مخالفات مرورية، تنفيذ 9092 حكما قضائيا.

وقادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط "21 قطعة سلاح نارى، 15 قضية مخدرات، 21 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 5 قطع سلاح أبيض، 40 قضية تموينية، 19 قضية فى مجال المسطحات، 348 مخالفة مرافق، 3866 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1532 حكما قضائيا".

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط " 7 قطع سلاح نارى، 10 قضايا مخدرات، 5 قطع سلاح أبيض، 7 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 59 قضية تموينية، 409 مخالفة مرافق، 757 مخالفة مرورية، تنفيذ 4209 أحكام قضائية".

وأرسلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط " 8 قطع سلاح نارى، 3 قضايا مخدرات، 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 103 قضية تموينية، 366 مخالفة مرافق، 12 قضية فى مجال المسطحات، 982 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1092 حكما قضائيا".

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط " 3 قطع سلاح نارى، 6 قضايا مخدرات، 12 قضية فى مجال المسطحات، 2 قطعة أسلحة بيضاء، 18 قضية تموين، 538 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 702 حكم قضائى".