تعرف على أول مركز خدمى حكومى عالمى فى الصعيد × 10 معلومات

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد الدكتور أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم السبت، عدداً من المواقع بمدينة أسوان، ومنها الموقع المقترح لإنشاء مجمع الخدمات الحكومى النموذجى، ويطرح "اليوم السابع" 10 معومات عن المركز الجديد تعرف عليها:

1. يعد المجمع أول مركز خدمات حكومي بمواصفات عالمية فى منطقة الصعيد.

2. يتم إنشاء المجمع بالتعاون بين محافظة أسوان ووزارة التخطيط بالإضافة إلى الجانب الإماراتى.

3. يقع المجمع الجديد بجوار المدرسة اليابانية المصرية بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.

4. تبلغ مساحة مجمع الخدمات 4 آلاف متر مربع.

5. يشمل المكان: "مبنى وباركنج للسيارات".

6. يستهدف المركز تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين.

7. يحصل طالب الخدمة على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة.

8. يسهل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

9. يتحمل الجانب الإماراتى بوضع التصميمات الهندسية له مع تحمل التمويل والتدريب والتشغيل التجريبى.

10. سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات بنظام الأون لاين من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة.