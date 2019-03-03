تزايد آمال ماى بتمرير اتفاقها حول البريكست بعد حصولها على دعم نائب محافظ بارز

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن آمال رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى، فى الفوز بالموافقة البرلمانية على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى زادت ليلة أمس، بعد أن خفف أحد أبرز النواب فى حزب المحافظين من معارضته للاتفاق وأوصى النواب بتأييده حال حصلت ماى على ضمانات جديدة خاصة بالدعم الأيرلندى.

واعتبرت الصحيفة، أن الخطوة التى قام بها السير جراهام برادي، الذى يرأس لجنة 1922 هى تحول كبير وجاءت فى الوقت الذى تنبأت فيه مصادر حكومية بارزة بأن ماى يمكن أن تنجح فى تمرير اتفاقها المهم فى وقت مبكر من هذا الأسبوع. قبل أسابيع فقط، نجح برادي فى تبنى تعديل فى مجلس العموم الذى دفع ماى إلى العودة إلى بروكسل للتفاوض لإيجاد طريقة أخرى لحل قضية الحدود الإيرلندية.

ودعا تعديل برادي، الذى تم تمريره من خلال مجلس العموم بأغلبية 318 صوتا مقابل 310 أصوات فى 29 يناير، إلى "تعويض إيرلندا الشمالية عن طريق ترتيبات بديلة لتجنب الحدود الصعبة"، وقال إن الاتفاق على ترك الاتحاد الأوروبى يعتمد على إزالتها.

وأوضحت الصحيفة أن برادى وغيره من أعضاء حزب المحافظين القلقين من أن يكون البديل عن صفقة ماى إما خروج بلا اتفاق أو تأجيل طويل لبريكست أو حتى استفتاء ثان، أصبحوا مستعدين لإسقاط طلبهم بشرط حصولهم على تأكيدات بأن الدعم لأيرلندا سيكون مؤقتا.