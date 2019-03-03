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ترامب : الحد من التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية يوفر أموالا كثيرة

الأحد، 03 مارس 2019 11:23 م
ترامب : الحد من التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية يوفر أموالا كثيرة الرئيس الامريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن السبب وراء رغبته في الحد من التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية هو توفير مئات الملايين من الدولارات للولايات المتحدة وأشار إلى أن ذلك قد يحد أيضا من التوترات مع كوريا الشمالية.

 

وأضاف ترامب على تويتر بعد أن أخفق هو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في التوصل لاتفاق على نزع السلاح النووي خلال قمة عقدت في فيتنام "هذا موقفي منذ فترة طويلة قبل أن أصبح رئيسا".

 

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والجيش الكوري الجنوبي يوم السبت إنهاء تدريبات الربيع المشتركة التي كانت تجري على مستوى ضخم.

 


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كوريا الجنوبية

امريكا




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