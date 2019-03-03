تحقيقات قتل عامل لشقيقة زوجته وشروعه فى قتل ابنته بـ"أوسيم": رفضت الإقامة معه

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل قتل عامل لشقيقة زوجته بمنطقة أوسيم، وشروعه فى قتل ابنته، حيث تبين أن خلافات نشبت بين المتهم وبين المجنى عليهما بسبب رفض الفتاة الإقامة معه فى منزله، ورغبته فى الإقامة بصحبة أفراد عائلتها من جهة والدتها بسبب سوء معاملته لها.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم قد قضى فترة عقوبة بالحبس 10 سنوات لاتهامه فى إحدى القضايا، وحينما خرج من السجن، توجهت ابنته المجنى عليها الثانية "ش.أ" تبلغ من العمر 20 عامًا، للإقامة معه، وخلال فترة إقامتها معه كان يعاملها بطريقة سيئة، ولم تطيق العيش معه، ولذلك قررت التوجه للإقامة مع أفراد عائلة والدتها، وهو ما أثار غضب والدها وحاول إعادتها للإقامة معه بالعنف.

وتابعت التحقيقات، أنه يوم الواقعة، توجهت الفتاة بصحبة خالتها "منال.ه" إلى منزل المتهم، من أجل "تطيب خاطره"، وإقناعه بالسماح لها بالإقامة معهم، وخلال تلك الجلسة حدثت مشادة بين المتهم وبين شقيقة زوجته، بعد تعنفيه للفتاة أمامها وشروعه فى ضربها، وهددها بسلاح أبيض "مطواة" فلم تخشى منه وحاولت الدفاع عن نفسها، فقال لها "يعنى أنتى مش خايفة"، وما لبث أن طعنها طعنة فى الصدر، وسدد 3 طعنات لابنته فى البطن والصدر.

وأضافت التحقيقات، أنه تم نقل جثة المجنى عليها الأولى إلى المستشفى هى والفتاة المصابة، إلا أن الأولى لفظت انفاسها الأخيرة، فيما تم إنقاذ حياة المجنى عليها الثانية، وفور استقرار حالتها الصحية تم الاستماع لأقوالها وأفادت بما سلف.

واجهت النيابة العامة بالجيزة المتهم بما أسفرت عنه التحقيقات، واعترف بالاتهامات المسندة إليه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

بدأت القضية بتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا من المستشفى باستقبال "منال.هـ" ربة منزل مصابة بجرح نافذ بالبطن فارقت على إثره الحياة، ووصول ابنة شقيقتها "ش.أ" طالبة مصابة بجرح طعنى بالبطن، وتبين أن والد الفتاة متهم فى الواقعة، وبمداهمة منزله ألقى رجال مباحث أوسيم القبض عليه.