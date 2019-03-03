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تحرير 838 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 03 مارس 2019 03:11 م
تحرير 838 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 838 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت 438 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "، و16 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و20 مخالفة انتظار خاطئ وحجز5 سيارات، و47 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و14 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 10 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية، و 12 مخالفة بيئة، و 95 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 13 مخالفة خط السير، و13 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و10 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 13 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 11 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 14مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و11 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 2 سيارة متروكة، و18 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير19 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و16 مخالفة مواقف عشوائية، و8 مخالفات طمس لوحات معدنية، وتحرير21 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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