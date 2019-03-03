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الأحد، 03 مارس 2019 12:48 م
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تحرير 21 محضرا لمخابز مخالفة بمركز ديرمواس بالمنيا

الأحد، 03 مارس 2019 12:00 م
تحرير 21 محضرا لمخابز مخالفة بمركز ديرمواس بالمنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا – فريق المحافظات
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حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز 21 محضر للمخابز المخالفة بمدينة ديرمواس، وقري عزبة البرج وسيسكو، وعزبة أبوزيد، جاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة على مستوى المركز ، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، بهدف إعادة الانضباط وردع المخالفين.
 
 
أكد المهندس على غلاب رئيس المركز على استمرار، تلك الحملات بالتنسيق مع إدارة التموين بالمركز لمعاقبة المخالفين، وللحفاظ على حقوق المواطنين ومنع الفساد والغش التجارى، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن، نظافة، عدم المطابقة للمواصفات وعدم إعطاء بون.

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