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الأحد، 03 مارس 2019 11:49 ص
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تحرير 1548 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة بالبحيرة

الأحد، 03 مارس 2019 11:48 ص
تحرير 1548 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة بالبحيرة حملة مرورية- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

 

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1336هارب من تنفيذ احكاما قضائية بالحبس.

 

وتحرير 1548 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

 

كما أسفرت الحملة عن إزالة 845 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

 


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