تجهيز قاعتين لاختبار المتقدمين للوظائف المؤقتة بنظام الأون لاين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استعدت مديرية التربية والتعليم، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، لعقد الإختبارات التحريرية للمرشحين للوظائف المؤقتة بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، بقاعتين خصصتهما وكيل الوزارة بمركز التطوير التكنولوجى ،لأداء الإختبارات التى ستُعقد صباح الغد الاثنين، بنظام "اون لاين ".

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى بيان أنه تم تجهيز قاعتين ليؤدى المرشحون لشغل الوظائف المؤقتة الاختبارات التحريرية بنظام الأون لاين، غداً الاثنين، وبكل قاعة 10 أجهزة إضافة ل 10 أجهزة أخرى احتياطيه.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ:"سيتم تنفيذ دخول المرشحين للقاعة، وفق النظام الذى وجه به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة الرقم القومي"، مؤكدة أنها تلقت أسماء من سيؤدون الإختبارات، مضيفة أنها سوف تتابع أداء المرشحين للإختبارات.

كما ألقت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،محاضرة بعنوان "مهارات الموجه الفنى"، وتناولت خلال المحاضرة سبل إكساب الموجه الفنى معارف ومهارات التوجيه الفنى بما يمكنه من ممارسة عمله بكفاءة وفاعلية.

جاء ذلك بحضور عدد من الموجعين الفنيين بالتعليم الفنى بمديسرية التربية والتعليم وبالإدارات التعليمية كما تناولت وكيل الوزارة ، أهمية التوجيه الفنى بالنسبة للعملية التعليمية ،وما يقوم به أعمال متعددة، ،وسبل الاداء المهنى للمعلم،ودور الموجه كمقوم ،منحصر الاحتياجات التدريبية ،ودوره داخل المكتب الفنى للتوجيه.

كما تناولت وكيل الوزارة خلال المحاضرة مواصفات الموجه الفنى الناجح،ومواصفات التوجيه الفنى وعملياتها وألياتها والاسس التى يركز عليها التوجيه الفنى ،والتوصيف الوظيفى للموجه والمهام التى يقوم بها الموجه من تدريبات للمعلمين وغيرها.

كما استقبلت وكيل الوزارة عددا من أعضاء مجلس النواب والمواطنين خلال اللقاء الجماهيرى الذى تستقبله وكيل الوزارة.