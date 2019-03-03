تجارة طنطا تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية

الغربية عادل ضرة

نظمت كلية التجارة بجامعة طنطا اليوم الأحد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل الميهى عميد الكلية.

أكد الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة على أهمية الاتحادات الطلابية للجامعات لدورها الأساسى فى خدمة الطلاب، و ضرورة تبادل الخبرات بين أعضاء الاتحاد الحالى والاتحادات السابقة ونقل تجاربهم والايجابيات والسلبيات التى عاصروها خلال فترة تواجدهم باتحاد طلاب الكلية.

وأوضح "سبع" أنه ناقش اليوم مع الدكتور عادل الميهى إمكانية تنفيذ برامج ودورات لطلاب الكلية لتأهيلهم لسوق العمل وبحث امكانية التعاون فى تلك البرامج مع كليات عالمية بحيث تكون داعمة لشهادات تلك الدورات وتعزز من امكانية قبولهم بسوق العمل.

وفى كلمته أكد الدكتور الرفاعى مبارك أن الدكتور مجدى سبع من رؤساء الجامعات المحبين للطلاب بجميع كليات الجامعة ويعتبرهم جميعاً أبناء له ودائماً بابه مفتوح لهم ،موضحاً أن الجامعة تدعم الاتحادات الطلابية فى كافة الانشطة سواء كانت ثقافية او رياضية او اجتماعية أو غيرها، مؤكدا أن اتحاد الطلاب يعتبر حلقة الوصل بين الطلاب وادارة الكلية بشكل خاص وادارة الجامعة بشكل عام الى جانب دورهم فى بحث المشكلات التى تواجه الطلاب مع عميد الكلية أو مع ادارة الجامعة سواء كانت ممثلة فى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو فى رئيس الجامعة.

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل الميهى عن سعادته بمشاركة الدكتور مجدى سبع، والدكتور الرفاعى مبارك فى هذا الحفل، موجهاً الشكر للاتحاد السابق لتعاونهم الدائم والتنسيق التام مع ادارة الكلية بهدف خدمة الطلاب الى جانب تأسيس دورات شبه ثابتة للتربية العسكرية فكان له السبق بتنظيم تلك الدورات وهو ما يكمله الاتحاد الحالى ، متمنياً للاتحاد الجديد ان يكون على نفس المستوى والقدر من المسئولية.

شهد الحفل تنصيب رئيس الجامعة لاتحاد طلاب الكلية بحضور الدكتور أحمد عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام الابيارى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بسام بارومة منسق الانشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجمع كبير من الطلاب والعاملين بالكلية.