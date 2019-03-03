video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تأجيل مهرجان شرم الشيخ الدولى للهجن لأبريل القادم.. تعرف على السبب

الأحد، 03 مارس 2019 07:55 م
تأجيل مهرجان شرم الشيخ الدولى للهجن لأبريل القادم.. تعرف على السبب سلامه ابوالندا رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى للهجن
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق
 
قرر الإتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ، تأجيل فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للهجن حتى نهاية إبريل القادم ، لإطلاق أقوى فعالية دولية لسباق الهجن والإعلان رسميا عن أفتتاح مضمار شرم الشيخ الخاص بسباقات الهجن.
 
 
وقال سلامه ابوالندا، رئيس لجنة المسابقات فى الإتحاد المصرى لرياضات الهجن فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، ان المهرجان كان سينظم نهاية شهر مارس الجارى ، وتقرر بالتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تأجيل فعالياته حتى يوم 25 ابريل القادم ، ليتواكب مع الذكرى السنوية لاحتفال مصر بيوم تحرير سيناء .
 
 
أضاف ان الإتحاد المصرى  لرياضات الهجن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء يواصل الترتيب لهذا الحدث الرياضى الهام لخروجه يليق بمكانة مصر وماتقدمه الدولة من جهود لصالح رياضة سباقات الهجن.
 
 
وأشار انه مقررا ان يشارك فى فى المهرجان  ممثلين عن اندية واتحادات الهجن العربية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، و دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، و دول المغرب العربى ، لافتا ان المهرجان سيتضمن إلى  جانب سباق الهجن " الركض "، عروض تراثية، وأمسيات للشعر النبطى بمشاركة شعراء من مصر وعددا من الدول العربية، ومعرض للمشغولات الحرفية .
 
 
وقال رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى لرياضات الهجن، ان الهجن التى ستشارك فى السباق بمهرجان شرم الشيخ ، هى من افضل واقوى وأسرع الهجن التى اختيرت بعد تصفيات فى سباقات تمت بمحافظات مصر، وستجرى السباقات بمواصفات دولية خلالها يستخدم الراكب الألى  والذى يتيح لصاحب كل هجين خوض المنافسة والتسابق  بالتحكم فى سرعته عن بعد .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية تأجيل مهرجان الهجن لأجل غير مسمي تضامنا مع ضحايا رمسيس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

شرم الشيخ




لا تفوتك
التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة