تأجيل مهرجان شرم الشيخ الدولى للهجن لأبريل القادم.. تعرف على السبب

شمال سيناء - محمد حسين

قرر الإتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ، تأجيل فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للهجن حتى نهاية إبريل القادم ، لإطلاق أقوى فعالية دولية لسباق الهجن والإعلان رسميا عن أفتتاح مضمار شرم الشيخ الخاص بسباقات الهجن.

وقال سلامه ابوالندا، رئيس لجنة المسابقات فى الإتحاد المصرى لرياضات الهجن فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، ان المهرجان كان سينظم نهاية شهر مارس الجارى ، وتقرر بالتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تأجيل فعالياته حتى يوم 25 ابريل القادم ، ليتواكب مع الذكرى السنوية لاحتفال مصر بيوم تحرير سيناء .

أضاف ان الإتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء يواصل الترتيب لهذا الحدث الرياضى الهام لخروجه يليق بمكانة مصر وماتقدمه الدولة من جهود لصالح رياضة سباقات الهجن.

وأشار انه مقررا ان يشارك فى فى المهرجان ممثلين عن اندية واتحادات الهجن العربية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، و دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، و دول المغرب العربى ، لافتا ان المهرجان سيتضمن إلى جانب سباق الهجن " الركض "، عروض تراثية، وأمسيات للشعر النبطى بمشاركة شعراء من مصر وعددا من الدول العربية، ومعرض للمشغولات الحرفية .

وقال رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى لرياضات الهجن، ان الهجن التى ستشارك فى السباق بمهرجان شرم الشيخ ، هى من افضل واقوى وأسرع الهجن التى اختيرت بعد تصفيات فى سباقات تمت بمحافظات مصر، وستجرى السباقات بمواصفات دولية خلالها يستخدم الراكب الألى والذى يتيح لصاحب كل هجين خوض المنافسة والتسابق بالتحكم فى سرعته عن بعد .