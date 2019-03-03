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تأجيل محاكمة 20 من عناصر الإخوان بسوهاج فى قضية "المغارة" لـ1 أبريل

الأحد، 03 مارس 2019 03:14 م
تأجيل محاكمة 20 من عناصر الإخوان بسوهاج فى قضية "المغارة" لـ1 أبريل هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 20 من عناصر الإخوان متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" إلى جلسة 1 أبريل المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
 
 
وصدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
 
وتعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.
 

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