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تأجيل محاكمة رئيس حسابات ماسبيرو و75 متهما بالاستيلاء على 24 مليون جنيه لـ 4 مايو

الأحد، 03 مارس 2019 04:43 م
تأجيل محاكمة رئيس حسابات ماسبيرو و75 متهما بالاستيلاء على 24 مليون جنيه لـ 4 مايو محكمة-أرشيفية
كتب سليم على
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بزينهم، تأجيل محاكمة 76 متهما وموظفا فى مبني الإذاعة والتليفزيون "ماسييرو"، لاتهامهم بالاستيلاء على 24 مليون جنيه، لجلسة 4 مايو المقبل، لإعلان شهود الإثبات وطلبات الدفاع.
 
 
صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا، أيهاب طنطاوى.
 
 
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسبيرو زور شيكات صرف بأسماء باقى المتهمين.
 
 
وتبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 53 متهما محبوسين على ذمة القضية بينما هناك 23 متهما هاربا.
 

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