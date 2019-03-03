video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك السابق لعرض الاسطوانات المدمجة

الأحد، 03 مارس 2019 05:34 م
تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك السابق لعرض الاسطوانات المدمجة المحكمة
بورسعيد محمد فرج
إضافة تعليق
قررت، منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك السابق يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 لتكليف النيابة بإحضار المساعدات الفنية  لعرض الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة لجلسة اليوم مع استمرار  حبس المتهمين.
 
 
 
وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. سماع شهادة محافظ بورسعيد فى قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك

أخبار مصر

أخبار المحافظاة

رشوة الجمارك

محافظة بورسعيد

مصلحة الجمارك




لا تفوتك
التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة