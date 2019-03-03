video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 66 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" للغد

الأحد، 03 مارس 2019 12:48 م
تأجيل إعادة محاكمة 66 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" للغد محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل إعادة محاكمة 66 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة غدا الاثنين.
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس مكوجى وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما "عربجى" فى مشاجرة بأوسيم

محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة

اعتصام النهضة

اعتصام الاخوان

جنايات الجيزة




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة