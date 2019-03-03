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بعد انهيار كوبري كفر الجمال.. محافظ القليوبية يشكل لجنة لوضع هياكل بارتفاعات الكبارى

الأحد، 03 مارس 2019 01:40 م
بعد انهيار كوبري كفر الجمال.. محافظ القليوبية يشكل لجنة لوضع هياكل بارتفاعات الكبارى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه بصدد تشكيل لجنة فنية بالتنسيق بين المحافظة ومرور القليوبية وكلية الهندسة بجامعة بنها، لدارسة وضع هياكل بارتفاعات كباري المشاة قبل بمسافة معينة تفاديا للحوادث التي تنجم عنها سقوط كباري المشاة على الطرق وتسببها في شلل مروري وكان أخر ما حدث هو سقوط كوبري كفر الجمال بمدينة طوخ.

 

وأكد "عبد الحليم"، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماع بحضور مرور القليوبية وكلية الهندسة جامعة بنها للتشديد على الحمولات والأطوال المناسبة، وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين والذين يتسببون في تلك الكوارث، مشيرا إلى أن اللجنة ستختص ايضا بالمتابعة الفنية لحالة كباري المشاة لسرعة علاجها.

 

وكان قد شهدت منطقة كفر الجمال بطوخ انهيار كوبري مشاة بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي، نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة ببعض المعدات ذات الأطوال فوق المسموح بها على الطريق، مما تسبب في انهيار جزئي للكوبري وتعطل حركة المرور في الاتجاهين ولم تحدث أي إصابات في الأرواح.

 

 

 


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