video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بطريرك الكاثوليك بعد لقائه السيسى: الرئيس يقدر دور الكنيسة الثقافى والاجتماعى

الأحد، 03 مارس 2019 01:37 م
بطريرك الكاثوليك بعد لقائه السيسى: الرئيس يقدر دور الكنيسة الثقافى والاجتماعى الأنبا إبراهيم إسحق
كتب سارة علام
إضافة تعليق

أعرب الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، عن سعادته باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له اليوم بقصر الاتحادية بصحبة الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية الفاتيكانى والسفير المنسينيور برونو موزارو سفير الفاتيكان بالقاهرة.

وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة اليوم، أن البطريرك عبر عن سعادته بالزيارة وبالاستقبال الحافل من قبل الرئيس مؤكدا أن الرئيس أعرب عن مدى تقديره للدور الاجتماعى والتنموى والتربوى للكنيسة الكاثوليكية بمصر كما شكر قداسة البابا فرنسيس لدعمه المستمر للسلام ولزرع وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.

ومن طرفه قدم الكاردينال ليوناردو ساندرى، تحيات بابا الفاتيكان البابا فرنسيس للرئيس السيسى مؤكدا له صلواته الشخصية لفخامته ولكل الشعب المصرى وقدم لفخامته ميدالية مرسلة من قداسة البابا مع وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تم توقيعها بفبراير 2019.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الرئيس ضرب أروع الأمثلة فى الوطنية بافتتاح مسجد وكنيسة معا

صور.. رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما يزور معابد الأقصر

السيسي يتلقى بطريرك الكاثوليك

رئيس مجمع الكنائس الشرقية

الكنيسة الكاثوليكية




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة