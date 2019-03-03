بطريرك الكاثوليك بعد لقائه السيسى: الرئيس يقدر دور الكنيسة الثقافى والاجتماعى

كتب سارة علام

أعرب الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، عن سعادته باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له اليوم بقصر الاتحادية بصحبة الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية الفاتيكانى والسفير المنسينيور برونو موزارو سفير الفاتيكان بالقاهرة.

وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة اليوم، أن البطريرك عبر عن سعادته بالزيارة وبالاستقبال الحافل من قبل الرئيس مؤكدا أن الرئيس أعرب عن مدى تقديره للدور الاجتماعى والتنموى والتربوى للكنيسة الكاثوليكية بمصر كما شكر قداسة البابا فرنسيس لدعمه المستمر للسلام ولزرع وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.

ومن طرفه قدم الكاردينال ليوناردو ساندرى، تحيات بابا الفاتيكان البابا فرنسيس للرئيس السيسى مؤكدا له صلواته الشخصية لفخامته ولكل الشعب المصرى وقدم لفخامته ميدالية مرسلة من قداسة البابا مع وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تم توقيعها بفبراير 2019.