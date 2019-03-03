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بدء توافد ضيوف مصر المشاركين فى مؤتمر المجلس العالمى للمطارات ACI

الأحد، 03 مارس 2019 11:37 ص
بدء توافد ضيوف مصر المشاركين فى مؤتمر المجلس العالمى للمطارات ACI مطار القاهرة - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل
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شهد مطار القاهرة الدولى، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، توافد ضيوف مصر المشاركين فى مؤتمر المجلس العالمى للمطارات ACI إفريقيا 2019 في دورته الـ 61، المنعقد تحت شعار " تعزيز نمو المطارات من خلال تعظيم العائدات من خارج مجال الطيران "، وتستضيفه مصر في الفترة من 4 – 10 مارس الجاري بمحافظة الأقصر. 
 
وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بتسهيل كافة إمكانيات الوزارة والشركات التابعة لها لحسن استقبال ضيوف مصر، كما وجه بتخصيص فرق من العلاقات العامة، لاستقبال الضيوف، وتقديم كافه التسهيلات اللازمة للانتهاء من جميع إجراءات الوصول.
 
من المقرر أن يحضر المؤتمر،  أنجيلا جيتينز رئيس المجلس العالمى للمطارات، صالح دينوما رئيس المجلس الافريقي للمطارات، علي التونسى سكرتير عام المجلس لمنطقة افريقيا، ويشارك نحو 400 عضو يمثلون المطارات في 50 دولة إفريقية، وممثلى المنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO)، والاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) وممثلى المجلس الدولى للمطارات( ACI).
 
 
 
 

 


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