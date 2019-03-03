بالفيديو والصور .. محافظ كفر الشيخ يفتتح ويضع حجر أساس لمشروعات بتكلفة 50 مليون جنيه

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، اليوم الأحد، عدد من المشروعات الخدمية ووضع حجر أساس لعدد أخر ، كما تفقد عدد من المشروعات بتكلفة 50 مليون جنيه،بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال العتيقى وكيل وزارة الإسكان، وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور خالد الهلالي، واللواء هاني النواصرة، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، والمهندس أحمد منصور، وكيل مديرية الإسكان، وعدد من قيادات الشرطة والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم وضع حجر الأساس لوحدة مرور الرياض الجديدة بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيه، على مساحة 8400 متر مربع، لتقديم خدمة مرورية متكاملة من استخراج رخص التسيير والقيادة المتنوعة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بمدة تنفيذ 24 شهر تحت إشراف مديرية الإسكان، وتتضمن وحدة المرور الجديدة المبنى الإداري رئيسي على مساحة 1876م2 وهو عبارة عن دور أرضى، ومبنى الخدمات عبارة ، مقدماً الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد الوزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، ولإدارة المرور برئاسة العميد سامح رشاد، على الجهود المتميزة التي يقوم بها جميع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات المرورية والأمنية لأهالي كفرالشيخ، مشيراً انه سيتم إنشاء وحدات مرور ببلطيم تليها بيلا.



محافظ كفر الشيخ يفتتح ويضع حجر اساس لعدد من المشروعات (1)



محافظ كفر الشيخ يفتتح ويضع حجر اساس لعدد من المشروعات (2)



محافظ كفر الشيخ يفتتح ويضع حجر اساس لعدد من المشروعات (3)



محافظ كفر الشيخ يفتتح ويضع حجر اساس لعدد من المشروعات (4)



محافظ كفر الشيخ يفتتح ويضع حجر اساس لعدد من المشروعات (5)



محافظ كفر الشيخ يفتتح ويضع حجر اساس لعدد من المشروعات (6)

وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه ولأول مرة يتم طرح 16 مناقصة علنية لأعمال الرصف بكفرالشيخ واعتماد 136 مليون جنيه للرصف والتي ستبدأ من الأسبوع القادم، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ أعمال الرصف بجودة عالية وبأقل سعر من خلال اللجان الإشرافية والأجهزة المعاونة والاهتمام بالخدمات في القرى بالتوازي مع المدن وتحسين منظومة النظافة وتزويد القرى بمعدات النظافة اللازمة لها خلال العام المالي 2018/2019م، مشيراً انه تم الانتهاء من أعمال التنقيب في التلال الأثرية بالرياض وتسليم 20 فداناً لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، بالإضافة إلى إقامة محكمة الرياض الابتدائية.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه افتتح كوبرى السيد خليل بالرياض بتكلفة 3.1 مليون جنيه، الكيلو 8.800 علي مصرف أبوخشبة الجديد بقرية السيد خليل التابعة لمركز ومدينة الرياض، لخدمة التنمية الزراعية وسهولة الحركة بين قرى شمال مركز الرياض، مكلفاً برصف مدخل ومخرج الكوبرى وتحسين الخدمات بقرية السيد خليل والقرى المجاورة بمركز الرياض.

وأضاف محافظ محافظ كفرالشيخ، يتم إنشاء رافع ري الملاحة على مصرف نمرة 7 بقرية الرغامة بمركز الرياض بقدرة 1 متر/ثانية بتكلفة 6 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 92% ليتم تسليمه خلال مارس الجاري لخلط مياه الصرف الزراعي الصالحة لري 1200 فدان بزمام قرى مركزي الرياض وسيدى غازي وإنهاء معاناة الفلاحين لندرة مياه الرى بهذه المناطق بهدف تحقيق التنمية الزراعية ورعاية الفلاحين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه ولأول مرة يتم إنشاء 24 محطة صرف ورى زراعي بمحافظة كفرالشيخ بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمشروعات للعام المالي 2018/2019م وذلك ضمن 92 محطة على مستوى الجمهورية يتم تنفيذها هذا العام، طبقاً لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفرالشيخ، يتم إنشاء كوبرى القنطرة،ميت علوان بالكيلو 35 على ترعة ميت يزيد بشرق مدينة كفرالشيخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه ليتمم تسليمه خلال 60 يوم ثم إنهاء الأعمال الفنية لفتحه أمام حركة السيارات بين حي القنطرة شرقاً ومحور ميت يزيد و الـ 47 ومجمع المواقف غرباً لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات لأهالي كفرالشيخ، بعد تحويل الكوبرى من مشاة وإعادة إنشائه لفتحه أمام السيارات، مؤكداً انه تم إنشائه على الطراز الهندسي والفني الحديث لضمان تدفق مياه الري أسفل الكوبرى بترعة ميت يزيد والتي تقوم بتغذية 130 ألف فدان بعدد من مراكز ومدن المحافظة، لافتاً ان مشروعات الطرق والكباري من أهم المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفرالشيخ

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من أعمال تكاسى وتدبيش جسر ترعة ميت يزيد بحي الصوالحة بشرق مدينة كفرالشيخ، بطول 470 متر، وبتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه، دعماً من المحافظة بالتنسيق مع مديرية الرى بكفرالشيخ، مؤكدا علي أهمية أعمال التطهير والتكاسى في الحفاظ علي الاستقرار والتوازن البيئي بصوره دورية، بما يسهم في تحسين الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

كما التقى محافظ كفرالشيخ، بأهالي حي القنطرة وأهالي حي الصوالحه واستمع لمشاكلهم والتي كان من بينها طلبات ترخيص أكشاك على مصرف الزهيري والانتهاء من أعمال الرصف بحي القنطرة، ورداً على ذلك كلف محافظ كفرالشيخ بفحص طلبات المواطنين الخاصة بالأكشاك على مصرف الزهيري ،وإنهاء قرار تخصيص محطة رافع الصرف الصحي ورصف طريق القرية، ورداً على ذلك كلف محافظ كفرالشيخ بإنهاء إجراءات تخصيص إنشاء رافع صرف صحى بقرية السيد خليل ورصف طريق القرية ومدخل ومخرج الكوبرى الجديد بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض وتحسين الخدمات ومنظومة النظافة والتواصل مع المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم.