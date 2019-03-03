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بالصور.. سماع شهادة محافظ بورسعيد فى قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك

الأحد، 03 مارس 2019 02:19 م
بالصور.. سماع شهادة محافظ بورسعيد فى قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك محكمة جنايات بورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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استمعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على، لشهادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى قضية الرشوة المتهم فيها جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق .

 

وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7متهمين .

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