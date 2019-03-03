باكستان تعلن استئناف البحث خلال ساعات عن المفقودين الأجانب فى جبال الهيمالايا

إسلام آباد /أ ش أ/

أعلنت باكستان، أن الجيش سوف يستأنف خلال الساعات القادمة عمليات البحث عن اثنين من متسلقى الجبال الأجانب، بعد توقفها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الجيش الباكستانى رفض إرسال مروحيات للبحث عن هذين المفقودين - وهما البريطانى توم بولارد والإيطالية دانييل ناردى اللذين اعتبرا فى قوائم المفقودين منذ نحو أسبوع - بسبب استمرار هطول الثلوج الكثيفة على قمة " نانجا بارات " الخطيرة الواقعة فى جبال الهيمالايا.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالى فى إسلام آباد ستيفانو بونتكورفو، عن أمله فى استئناف عمليات البحث عن المفقودين فور تحسن الأحوال الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن قمة " نانجا بارات " يطلق عليها اسم " القمة القاتلة " ومع ذلك ، فإنها تجتذب سنويا أعدادا كبيرة من راغبى تسلق الجبال.