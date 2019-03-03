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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا 8 ساعات بسبب أعمال "الدائرى الأوسطى"

الأحد، 03 مارس 2019 11:34 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا 8 ساعات بسبب أعمال "الدائرى الأوسطى" انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى: "عزبة الوالدة – عرب الوالدة بحلوان – منطقه الزلزال – تعاونيات منشية عين حلون – منطقه عين حلوان" لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غدا الاثنين وحتى الثامنة مساء نفس اليوم، بسبب أعمال الطريق الدائرى الأوسطى الأمر الذى يستلزم معه تحويل مسار خط 1000مم المتعارض مع قواعد الكوبرى بجوار محطة شمال حلوان .

 

وأهابت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره




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