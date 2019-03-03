انطلاق أعمال الدورة "151" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين غدا

كتب مصطفى عنبر

تبدأ غدا الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ( 151) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال خلفا للسودان وذلك على مدى يومين على ان تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية يوم الاربعاء المقبل 6 مارس.

وقال السفير حسام زكى ، الأمين العام المساعد ، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية ومنها على تقرير الامين العام عن نشاط الامانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية ( 30 ) المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري.

وأضاف زكى ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن مشروع جدول الاعمال يتضمن بندا حول " القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي ، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية فى مدينة المحتلة ، والامن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياة فى الاراضى العربية المحتلة ، والجولان العربي السوري المحتل.

فيما قال مصدر دبلوماسي عربي مسؤول أن مشروع جدول الأعمال يتضمن موضوعات حول " التضامن من لبنان " و" تطورات الوضع فى سورية " و" تطورات الوضع فى ليبيا " و" تطورات الوضع فى اليمن " و" إحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث " و" اتخاذ موقف عربي موحد إزاء إنتهاك القوات التركية للسيادة العراقية " و " دعم السلام والتنمية فى السودان " و" دعم الصومال " و" دعم القمر المتحدة " و" الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى – الاريتري".

وأوضح المصدر ، أن مشروع جدول الاعمال يتضمن أيضا " التدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية " و" مخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومى العربي والسلم " و" العلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية".

ويشتمل مشروع جدول الأعمال "عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية " تشتمل على " دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص " و " إعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية "و " العضوية الدائمة لدولة فلسطين فى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب".

وكذلك موضوعات حول " الشؤون القانونية وحقوق الانسان " تتعلق ب " الارهاب الدولى وسبل مكافحته " و" صيانةالامن القومي العربي ومكافحة الارهاب " و" تطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب " و" نتائج اللجنة مفتوحة العضوية لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية".

ويتضمن مشروع جدول الأعمال الاضافي عددا من البنود منها " مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية فى قمة واحدة ، وتعيين مرشح العراق ( السفيرقيس العزاوى ) لشغل درجة الامين العام المساعد للجامعة العربية ، وبند حول وضع لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق).

وسوف يناقش المندوبون الدائمون غالبية البنود واعتماد مشاريع القرارات الخاصة بها ورفع عدد قليل من البنود ومشاريع القرارات المتعلقة بها الى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء للنظر فى اقرارها خاصة مايتعلق بمشروع جدول أعمال قمة تونس العربية وتطورات الاوضاع فى سورية.