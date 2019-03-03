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اليوم.. بدء فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعى بالمحليات بجامعة سوهاج

الأحد، 03 مارس 2019 01:00 ص
اليوم.. بدء فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعى بالمحليات بجامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز
سوهاج محمود مقبول
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تبدأ اليوم الأحد فعاليات الدورات التدريبية التثقيفية التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية لتأهيل الطلاب للمشاركة وخوض الانتخابات المحلية القادمة. صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

أضاف الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن التدريب يأتى فى إطار الحملة القومية التى تطلقها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة لتنمية الوعى بالمحليات على مستوى الجامعات المصرية والدورات ستستمر على مدار يومين، وسوف تعقد بقاعة قناة السويس بمركز المؤتمرات الدولى بالمقر الجديد للجامعة.

 


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