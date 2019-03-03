"اليوم السابع" تكشف خطة الإخوان لسرقة عقول الشباب عبر السوشيال ميديا





تحت عنوان "الجماعة تروج للأفكار العدمية وعدم الانتماء و الأممية الدينية بأسلحة الأكاذيب" تكشف "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الإثنين، خطة الإخوان لسرقة عقول جيل كامل من شباب مصر عبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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