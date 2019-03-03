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"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج على تكميلية أشمون

الأحد، 03 مارس 2019 06:30 ص
"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج على تكميلية أشمون الهيئة الوطنية للانتخابات - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، بدءا من اليوم الأحد، محاضر فرز اللجان الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخاب التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، تباعا من الدول التى جرى فيها التصويت والذى انتهى فى التاسعة مساء أمس، بحسب تصويت كل دولة، وذلك تمهيدا لتجميعها على نتائج الداخل.

وجرى تصويت المصريين بالخارج فى الدائرة على مدار يومى الجمعة والسبت، على أن تستقبل الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الحصر العددى للجان، حيث تقوم السفارات بالخارج بإرسالها  لوزارة الخارجية ، والتى تقوم بدورها بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات فى الداخل يومى 10 و11 مارس الجارى.

وعدلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مواعيد الإعادة – إن وجدت - فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك من خلال تقليص المدد التى سبق وأن حددتها الهيئة فى الجدول الزمنى.

وتضمنت التعديلات الجدول الزمنى إجراء انتخابات الاعادة فى الخارج يومى 2 و3 أبريل بدلا من يومى 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية فى حالة جولة الاعادة بالداخل بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلاً من يوم 7 أبريل، ويكون بدأت فترة الصمت الدعائى يوم 6 أبريل بدلاً من يوم 13 أبريل.

 

 


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تصويت المصريين فى الخارج

انتخابات تكميلية

أشمون

مجلس النواب




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