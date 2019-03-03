النيابة تحقق فى قتل عامل لزوجته بكفر طهرمس بسبب خلافات بينهما

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة مع عامل متهم بقتل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وصرحت بتشريح ودفن جثة المجنى عليها، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاتها.

وكانت مباحث الجيزة ألقت القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، وكشفت التحريات أن المتهم توجه لزوجته يوم الواقعة حيث تقيم بصحبة صديقتها وحدثت بينهما مشادة فاطلق عليها النيران من سلاح نارى كان بحوزته.

وتابعت التحريات، أن المتهم استعان باثنين من اصدقائه لمساعدته فى انقاذ حياة الزوجة، فى ذلك الوقت الذى تواجدت فيها صديقتها فى المنزل بالسكن، والتى اتهمتهم بالاعتداء عليها جنسيًا والتحرش بها، بعدها تركوها وصديقتها فى المنزل إلى أن لفظت الضحية انفاسها وتوفت.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة برش خرطوش، فارقت على أثره الحياة.